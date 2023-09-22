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Лавров и Гутерриш обсудили конфликт на Украине

ООН: Лавров и Гутерриш обсудили аспекты, связанные с украинским конфликтом

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Francis Mascarenhas/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которой они обсудили конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ООН.

Как говорится в сообщении, генсек всемирной организации и министр иностранных дел РФ «обсудили несколько аспектов, связанных» с украинским конфликтом.

Также они затронули проблемы, связанные со страной пребывания штаб-квартиры ООН.

В сентябре 2023 года Гутерриш призвал не делать из ООН «козла отпущения» и не винить ее в украинском конфликте.

Он также говорил, что не верит в скорое мирное разрешение украинского конфликта.

До этого Лавров заявил, что российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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