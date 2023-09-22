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Трюдо объявил о визите Зеленского в Канаду

Премьер-министр Трюдо сообщил о визите Зеленского в Канаду

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Benoit Tessier/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предстоящем визите главы Украины Владимира Зеленского в Канаду с 21 по 22 сентября. Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении отмечается, что премьер-министр Трюдо встретится с Зеленским для подтверждения поддержки Украины от Канады в военной, экономической, гуманитарной сфере. Будут утверждены соответствующие объемы.

Также в Оттаве состоится церемония подписания соглашения, направленного на дальнейшее укрепление экономических связей между Канадой и Украиной. Во время пребывания в канадской столице Зеленский выступит с обращением к парламенту.

После этого Трюдо и Зеленский отправятся в Торонто, где встретятся с лидерами канадского бизнеса с целью укрепления инвестиций частного сектора в будущее Украины.

Ранее сообщалось, что Канада выделит 33 млн канадских долларов (около $24 млн США) международному партнерству под руководством Великобритании для предоставления Киеву средств ПВО.

До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что итоговое заявление лидеров стран Группы двадцати (G20) в части Украины могло бы быть жестче, если бы это зависело только от Канады.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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