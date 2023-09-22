Глава МИД Армении призвал Азербайджан к миру

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал Азербайджан к взаимному признанию границ и миру, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает ТАСС.

«Мы решительно заявляем от том, что утверждения и ссылки на присутствие каких-то военнослужащих из состава Вооруженных сил Республики Армения в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности», — заявил Мирзоян.

Мирзоян добавил, что он видит попытки других стран вовлечь Армению в конфликт, чтобы боевые действия продолжались на «суверенной территории» Еревана.

Он добавил, что позиция Армении остается прежней — в Ереване считают, что необходимо наладить мирный диалог на основе взаимного признания границ.

Ранее в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал осудить бои и удары по гражданской инфраструктуре в Карабахе и немедленно развернуть межведомственную миссию ООН в этом регионе.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.