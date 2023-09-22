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В Китае назвали «единственный путь» к разрешению конфликта на Украине

Зампредседателя КНР Хань Чжэн заявил о необходимости прекращения огня на Украине

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Florence Lo/Reuters

Зампредседателя КНР Хань Чжэн заявил, что прекращение огня и начало мирных переговоров являются единственным путем к решению украинского кризиса, и Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное разрешение этого конфликта. Он также подчеркнул готовность Китая продолжать играть конструктивную роль в достижении установления мира. Об этом пишет РИА Новости.

Хань Чжэн выступил с этими заявлениями на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что общение и диалог являются важными средствами международного сотрудничества в области безопасности, включая конфликтующие стороны. Хань Чжэн также подчеркнул, что безопасность во всех странах взаимосвязана и оказывает влияние друг на друга.

«Мы должны учитывать разумные обеспокоенности о безопасности всех стран, разрешать разногласия и споры мирным путем через диалог и консультации», — указал представитель Китая.

В Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, где российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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