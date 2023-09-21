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Путин объяснил рекордно низкую безработицу в России

Путин связал низкую безработицу в РФ с эффективной работой экономистов

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Рекордно низкая безработица является показателем эффективной экономической политики России, заявил на заседании президиума Госсовета президент РФ Владимир Путин. Трансляцию заседания вел Кремль.

«Это [рекордно низкая безработица] один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения», — сказал глава государства.

Тем не менее, обратил внимание президент, такие показатели безработицы — это еще и сигнал того, что рост экономики уже сталкивается с дефицитом трудовых ресурсов. Власти должны этот фактор учитывать и реагировать «на долгосрочную перспективу», подчеркнул Путин.

В настоящее время снижение безработицы носит системный характер и является результатом последовательных усилий по целому ряду направлений, в частности за счет реализации инвестиционных проектов, развития территорий и создания таким образом новых рабочих мест, а также развитие форматов удаленной занятости, расширение программ молодежной занятости и усилия властей в области демографии, заявил Владимир Путин.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в России проводится серьезная работа по модернизации кадровой системы и уже есть определенные результаты.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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