Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине 21 сентября

Президент США Джо Байден объявит 21 сентября о новом пакете военной помощи Украине, куда войдут системы противовоздушной обороны, заявил на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Байден объявит сегодня о новом пакете военной помощи, включающем существенные средства ПВО», — сказал он.

Эти системы «помогут Украине укрепить свою оборону перед зимой», которая, по словам Салливана, будет суровой. В зимнее время российские войска могут возобновить удары по объектам украинской инфраструктуры, заметил представитель президента США.

Украине также будут переданы боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковых средств, артиллерийских снарядов и «большие объемы» боеприпасов двойного назначения DPICM.

По словам Байдена, Вашингтон не будет пока передавать Киеву тактические ракеты ATACMS, но руководство США рассмотрит возможность таких поставок в будущем.

Между тем группа из 23 конгрессменов и шести сенаторов США выступила против выделения Украине $24 млрд помощи.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.