Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО заявил, что США сфокусируются на Китае после Украины

Столтенберг: США сфокусируются на Китае, если Украина победит в конфликте

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США сконцентрируются на Китае в случае успеха Украины в конфликте. Его слова передает РИА Новости.

«Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины», — указал генсек Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, если Киев победит в конфликте, у США будет вторая самая большая армия в Европе, что упростит для Вашингтона задачу сфокусироваться на Китае и позволит меньше опасаться за ситуацию в регионе.

До этого журнал Newsweek писал о том, что Россия и Китай обладают в ООН большим влиянием, чем Соединенные Штаты, которые постоянно пытаются продавить свою точку зрения в Генеральной Ассамблее организации.

19 сентября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не хочет конфликтовать с Пекином. По его словам, американская сторона желает снизить риски в отношениях с КНР.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И обсудил сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере, а также актуальные международные вопросы, в частности Украину.

Ране в НАТО заявили, что Североатлантический альянс останется региональным блоком.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях