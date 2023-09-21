Генсек НАТО заявил, что США сфокусируются на Китае после Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США сконцентрируются на Китае в случае успеха Украины в конфликте. Его слова передает РИА Новости.

«Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины», — указал генсек Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, если Киев победит в конфликте, у США будет вторая самая большая армия в Европе, что упростит для Вашингтона задачу сфокусироваться на Китае и позволит меньше опасаться за ситуацию в регионе.

До этого журнал Newsweek писал о том, что Россия и Китай обладают в ООН большим влиянием, чем Соединенные Штаты, которые постоянно пытаются продавить свою точку зрения в Генеральной Ассамблее организации.

19 сентября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не хочет конфликтовать с Пекином. По его словам, американская сторона желает снизить риски в отношениях с КНР.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И обсудил сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере, а также актуальные международные вопросы, в частности Украину.

Ране в НАТО заявили, что Североатлантический альянс останется региональным блоком.