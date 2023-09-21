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Ереван заявил о готовности принять беженцев из Нагорного Карабаха

Пашинян заявил о готовности Армении принять беженцев из Нагорного Карабаха

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Армения готова принять беженцев из Нагорного Карабаха, заявил в ходе обращения к согражданам.

По его словам, Армения готовится принять 40 тысяч семей из Нагорного Карабаха.

В Нагорном Карабахе проживают 120 тысяч жителей, сообщает армянская сторона.

Пашинян также рассказал, что еще в начале недели дал указание правительству начать подготовку к принятию в Армении «возможных беженцев» из Карабаха. Он подчеркнул, что в настоящее время прямой опасности для жителей Нагорного Карабаха нет.

В Минобороны РФ сообщали, что в расположении российского миротворческого контингента находятся 1340 жителей Карабаха, в их числе 607 детей.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. Нагорный Карабах капитулировал, а Азербайджан обязался предоставить коридор для эвакуации желающих, в том числе военных, из Нагорного Карабаха.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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Война в Карабахе
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