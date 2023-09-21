Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в обращении к согражданам, которое транслируют местные новостные порталы, о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что информация о том, что азербайджанские войска в Степанакерте, «не соответствуют действительности».

«Был инцидент в окрестностях Степанакерта, но режим прекращения огня в целом сохраняется», — сказал Пашинян.

21 сентября в Армении отмечают День независимости. Пашинян обратился по случаю праздника к народу, но не упомянул о Карабахе в своей речи.

В Ереване полиция уже начала задерживать протестующих. Блогер и активист Мика Бадалян опубликовал видео жесткого задержания мужчины несколькими полицейскими. Протестные акции проходят в Ереване третий день. 19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитерористической операции локального характера» в Нагорном Карабахе.

Ранее армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники написала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен подавать в отставку из-за ситуации с Нагорным Карабахом.