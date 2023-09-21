Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в обращении к согражданам, которое транслируют местные новостные порталы, о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что информация о том, что азербайджанские войска в Степанакерте, «не соответствуют действительности».

«Был инцидент в окрестностях Степанакерта, но режим прекращения огня в целом сохраняется», — сказал Пашинян.

21 сентября в Армении отмечают День независимости. Пашинян обратился по случаю праздника к народу, но не упомянул о Карабахе в своей речи.

В Ереване полиция уже начала задерживать протестующих. Блогер и активист Мика Бадалян опубликовал видео жесткого задержания мужчины несколькими полицейскими. Протестные акции проходят в Ереване третий день. 19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитерористической операции локального характера» в Нагорном Карабахе.

Ранее армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники написала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен подавать в отставку из-за ситуации с Нагорным Карабахом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях