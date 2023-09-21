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В Кремле назвали возможные сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным

Песков: прямая линия с Путиным может состояться до конца года

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РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата прямой линии с Владимиром Путиным еще не определена. Его слова передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, ожидается, что прямая линия может состояться до конца года.

В мае 2023 года Песков заявлял, что Кремль своевременно сообщит журналистам, когда подготовка к прямой линии начнется. Он также утверждал, что прямая линия с Путиным в текущем году состоится. Однако в настоящий момент предполагаемой даты мероприятия с участием президента РФ нет.

«Прямая линия» с президентом России в 2021 году состоялась в июне. Она продлилась 3 часа 42 минуты. За это время прозвучало 68 обращений от граждан по самым разным вопросам — от пандемии коронавируса до различных аспектов внутренней и внешней политики страны. При этом получено было около 1 млн вопросов.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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