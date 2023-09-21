В Кремле заявили об отсутствии конкретики по открытию коридоров в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что по активизации работы по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе нет конкретики, передает РИА Новости.

«Условились активизировать, но пока конкретики здесь нет», — сказал он.

20 сентября Песков заявлял, что сейчас ситуация в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

20 сентября Министерство обороны России сообщило, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

В Минобороны Азербайджана подтвердили прекращение огня.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.