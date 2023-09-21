Канада сокращает численность диппредставительства в Индии

Представитель МИД Канады Жан-Пьер Годбу заявил о планах Оттавы урезать численность дипперсонала в Нью-Дели из-за кризиса в двусторонних отношениях. Об этом сообщает National Post.

«В связи с тем, что некоторые дипломаты получают угрозы в различных социальных сетях, МИД Канады проводит переоценку численности сотрудников в Индии. <..> Из соображений осторожности мы решили временно «скорректировать» численность персонала в Индии», — заявил дипломат.

Напряженность между Канадой и Индией возросла, поскольку первая обвиняет вторую в организации покушения на лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара на территории Суррея в Британской Колумбии. Покушение 18 июня завершилось устранением Ниджара при посещении храма двумя автоматчиками в масках.

19 сентября Нью-Дели и Оттава приостановили переговоры из-за разногласий. Также Канада отменила торговую миссию в Индию, которая должна была прибыть в начале октября.

Ранее Канада выслала высокопоставленного индийского дипломата.