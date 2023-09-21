В сенате США выдвинули требование к Байдену из-за Украины

США не должны быть государством, находящимся в заложниках у помощи Украине, считает американский сенатор-республиканец Рэнд Пол. В соцсети X (бывший Twitter) он призвал главу Белого дома Джо Байдена прекратить подобную практику.

«Я обращаю внимание руководства конгресса и президента США на то, что буду выступать против любых попыток сделать федеральное правительство заложником финансирования Украины. Я не соглашусь на ускоренное принятие каких-либо мер по расходам, которые обеспечат дополнительную помощь США Украине», — написал Пол.

США нарастили военную и финансовую помощь Украины в ответ на запуск российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года. Вашингтон потратил на помощь Киеву миллиарды долларов, в апреле 2023 года объем только военной помощи достиг отметки в $35,4 млрд. При этом большинство американцев выступают против продолжения финансовой помощи Украине. Согласно августовскому опросу CNN, 51% граждан США убеждены, что страна уже оказала Киеву достаточную поддержку.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.