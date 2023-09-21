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Политолог объяснил суть новой зерновой сделки между Россией и Турцией

Политолог Перла: Турция может превратиться в ключевой пункт распределения зерна

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Shutterstock

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал соглашение по поводу поставки 1 млн тонн зерна в африканские страны, достигнутое в ходе переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Эксперт обратил внимание, что новая зерновая сделка исключает участие Организации Объединенных Наций (ООН) и Украины.

«По субсидированным ценам оно будет поставляться и в Африку. В те самые страны, о которых якобы так пеклось западное сообщество и ради которых как бы и создавалась первая зерновая сделка. Мы очень хорошо помним, что пшеница тогда не попадала в Африку практически совсем. 70% украинского зерна остались в Европе», — отметил Перла.

По его мнению, Анкара быстро освоит 1 млн тонн зерна и в дальнейшем может превратиться в ключевой пункт его распределения.

В конце августа на переговорах глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана шла речь об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара.

В начале сентября этот вопрос в Сочи обсудили Путин и Эрдоган. По итогам встречи турецкий лидер подтвердил, что Анкара нацелена на совместную с РФ работу по поставке 1 млн тонн российского зерна в африканские страны.

Ранее в ЕС заявили о невозможности достижения договоренности по зерновой сделке с РФ.

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