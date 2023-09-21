Политолог раскрыл суть заявления Эрдогана о долгом конфликте на Украине

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после встречи с российским лидером Владимиром Путиным о том, что перспективы начала переговоров по Украине отсутствуют. По мнению эксперта, несмотря на столь откровенное признание, роль миротворца Эрдоган себе застолбил.

«Глава Турции показал, что он один из очень немногих лидеров стран НАТО, который может напрямую контактировать с Владимиром Путиным. Если не вообще единственный. <...> Эрдоган монетизировал, простите за термин, свои якобы миротворческие усилия, заключив с нашим президентом новую зерновую сделку, без Украины», — отметил Перла.

Политолог также обратил внимание, что турецкому лидеру с тем же успехом удается избегать немилости украинских властей.

В своем интервью американскому телеканалу PBS Эрдоган заявил, что конфликт на Украине продлится еще долгое время, а Россия никогда не уйдет из Крыма. При этом турецкая сторона, по его словам, надеется на прекращение боевых действий как можно скорее.

Ранее Эрдоган заявил об отсутствии проигравших в случае мирного процесса на Украине.