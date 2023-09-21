Ирак заинтересован в помощи России в ремонте старого оружия

Ирак выразил заинтересованность в содействии со стороны России в ремонте старых вооружений, но этому препятствуют западные санкции. Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Мухаммед Хусейн на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Как отметил глава иранского МИД, у его страны нет военного сотрудничества с Россией, но в прошлом большая часть вооружения армии Ирака было российским.

«Так что время от времени нам нужно ремонтировать это вооружение. И нам необходим определенный опыт, однако из-за санкций мы не можем этого делать (привлекать помощь РФ – «Газета.Ru»)», — сказал Хусейн.

Он пояснил, что работу российских специалистов, которые консультировали бы иракские вооруженные силы касательно этих вооружений, не возможно оплачивать из-за международных санкций в отношении Ирака.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ирака намерен до конца года посетить Москву.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.