Алиев назвал действия Баку при отказе формирований в Карабахе сложить оружие

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в своем обращении к народу, что Баку «пошел бы до конца» в ходе военной операции, если бы незаконные вооруженные формирования в Нагорном Карабахе не сложили оружие. Об этом сообщает агентство Report.

Азербайджанский лидер указал, что в среду утром правительству страны сообщили о согласии непризнанных властей Карабаха на условия Баку.

«Я сообщил, что наше слово ценно и если наши условия принимают, то, безусловно, наши военные меры будут приостановлены», — сказал Алиев.

Политик отметил, что, к сожалению, противник не соблюдал полностью режим прекращения огня и после его объявления регионы Азербайджана были обстреляны.

20 сентября Министерство обороны России сообщило, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сейчас ситуация в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана. По его словам, Баку «действует на своей территории», что было признано руководством Армении.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.