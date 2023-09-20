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В Азербайджане заявили о достижении всех целей операции в Карабахе

Алиев заявил, что Азербайджан достиг всех целей операции в Карабахе за сутки

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Пресс-служба президента Азербайджана/РИА «Новости»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе своего обращения к народу, что за сутки операции в Нагорном Карабахе его страна достигла всех целей. Об этом сообщает агентство Report.

По словам Алиева, Азербайджан восстановил свой суверенитет в результате антитеррористических мер в Карабахе примерно в 13:00 19 сентября.

Президент Азербайджана подчеркнул, что, несмотря на расположение «противника» на возвышенностях и в выгодных местах, азербайджанские военные «проявили героизм и профессионализм, и за короткий период времени добились значительных военных успехов на всех направлениях».

До этого помощник азербайджанского лидера по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявлял, что проект мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией уже согласован на 70%.

19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

В ведомстве указали, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Ранее в Кремле назвали Карабах внутренним делом Азербайджана.

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Война в Карабахе
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