В Баку заявили, что согласовали мирный договор с Ереваном на 70%

Проект мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией уже согласован на 70%. Об этом заявил помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, передает РИА Новости.

«К сожалению, развернутые гибридные войны, негативные тенденции помешали проведению очередных интенсивных переговоров. Этот вопрос все еще стоит на повестке дня Азербайджана, и Азербайджан по-прежнему выступает за мирное соглашение», — сказал он.

Гаджиев также добавил, что Ереван оказывал финансовую, политическую и военную поддержку вымышленному режиму на азербайджанской территории.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября заместитель главы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявлял, что армянское население Нагорного Карабаха «в теории» может жить в составе Азербайджана, и назвал диалог крайне важным для урегулирования данного вопроса.

Позже Гаджиев говорил, что план Азербайджана по реинтеграции армянского населения Карабаха готов.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.