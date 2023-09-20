Помощник президента Азербайджана ответил на сообщения о массовых жертвах из-за операции Баку

Утверждения о массовых жертвах в Нагорном Карабахе в результате операции Вооруженных сил Азербайджана не соответствуют действительности, заявил помощник азербайджанского лидера по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, передает РИА Новости.

«Целью Баку является мирная интеграция жителей Карабаха армянского происхождения, и мы выступаем за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией», — заявил Гаджиев на брифинге для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку.

19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона. Министерство также опубликовало кадры уничтожения объектов ВС Армении.

На следующий день Азербайджан заявил о взятии под контроль боевых позиций Армении в Карабахе.

В Ереване возбудили дело о геноциде со стороны Азербайджана.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.