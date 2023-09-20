Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Помощник президента Азербайджана ответил на сообщения о массовых жертвах из-за операции Баку

Помощник Алиева Гаджиев: сообщения о массовых жертвах в Карабахе ложны

close
100%
Айк Арутюнян/РИА Новости

Утверждения о массовых жертвах в Нагорном Карабахе в результате операции Вооруженных сил Азербайджана не соответствуют действительности, заявил помощник азербайджанского лидера по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, передает РИА Новости.

«Целью Баку является мирная интеграция жителей Карабаха армянского происхождения, и мы выступаем за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией», — заявил Гаджиев на брифинге для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку.

19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона. Министерство также опубликовало кадры уничтожения объектов ВС Армении.

На следующий день Азербайджан заявил о взятии под контроль боевых позиций Армении в Карабахе.

В Ереване возбудили дело о геноциде со стороны Азербайджана.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях