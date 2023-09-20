В Узбекистане предрекли Карабаху превращение в райский уголок

Власти Азербайджана смогли добиться успеха в восстановлении территориальной целостности и справедливости, считает первый вице-спикер Сената Узбекистана Садык Сафаев, передает ТАСС. По его словам, в Ташкенте рады достижениям Баку в результате операции в Нагорном Карабахе.

«Мы поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе и приветствуем решимость правительства и народа Азербайджана восстановить и защитить территориальную целостность, несмотря на все трудности. Я уверен, что вскоре Азербайджан превратит Карабах в один из самых райских уголков мира», — отметил Сафаев.

Он добавил, что изменения, вероятно, затронут Шушу, которая откроет свои двери для туристов со всего мира.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.

Ранее Байдена и Путина призвали остановить «геноцид» в Карабахе.