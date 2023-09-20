В Косово пригрозили Вучичу арестом

Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля заявил, что власти частично признанной республики арестуют президента Сербии Александра Вучича, если тот прибудет на территорию края без их разрешения. Об этом пишет Telegrafi.

«Если хочит получить разрешение, то к премьер-министру, а если не хочет — то ко мне», — заявил он. По словам Свечли, премьер-министр Косово Альбин Курти постановил, что президент Сербии Александр Вучич должен обращаться к нему за получением разрешения на въезд в край.

Заблаговременные уведомления Белграда и Приштины о посещении высокопоставленными косовскими и сербскими чиновниками Сербии и Косово предусмотрены Брюссельскими соглашениями. Однако президент Сербии уже посещал Косово без разрешения албанских властей в Приштине.

14 сентября Вучич заявил, что его встреча с премьер-министром Косово Альбином Курти в Брюсселе была безуспешна.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.