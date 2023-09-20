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В Кремле прокомментировали аграрную войну между Польшей и Украиной

Песков заявил, что аграрная война между Польшей и Украиной — не первый их конфликт

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Igor Tkachenko/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал аграрную войну между Польшей и Украиной.

«Там понятно все, это не первый и не последний конфликт, их будет только больше. Украинский режим будет подобные манеры демонстрировать и дальше, они будут все меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и прибалты. Мы внимательно наблюдаем», — заявил Песков.

Польша и еще несколько восточноевропейских стран в одностороннем порядке ввели ранее ограничения на ввоз продукции украинского происхождения — в первую очередь, сельскохозяйственной. В ответ на это замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Качка предложил ввести эмбарго на польские фрукты и овощи.

Подобные предложения вместе с критикой президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН вызвали ответную реакцию в Польше, где Киев назвали неблагодарным и пригрозили прекратить сотрудничество.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о возможности расширить список запрещенных украинских товаров в том случае, если Киев продолжит накалять аграрный конфликт.

Ранее директор Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Украина отталкивает руки, которые ей помогают.

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