Пушков заявил об осознании Дудой важности польских интересов по сравнению с украинскими

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что польский президент Анджей Дуда поставил интересы своей страны выше потребностей Украины. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, в подходе Варшавы появились «новые нюансы». Президент Дуда, выступая в Нью-Йорке перед польскими журналистами, сравнил Украину с утопающим, который, хватаясь за все, что можно, способен утянуть спасающего его на дно. Тем самым, сказал сенатор, Дуда обосновал решимость Польши прежде всего заботиться о своих собственных интересах, а уже потом думать об интересах Украины.

Такой подход, подчеркнул Пушков, входит в конфликт с позицией президента Украины Владимира Зеленского, который упорно пытается доказать странам Запада, что те должны жертвовать своими интересами ради Киева.

Ранее сообщалось, что встреча президентов Украины и Польши, Владимира Зеленского и Анджея Дуды, которая была запланирована на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, была отменена.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.