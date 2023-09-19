Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева пригласила представителей армянского населения Нагорного Карабаха на встречу в город Евлах для переговоров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации.

«Администрация президента Азербайджанской Республики в очередной раз приглашает представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе, на встречу в Евлахе для обсуждения вопросов реинтеграции», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Азербайджан выразил готовность говорить с властями Карабаха лишь после их капитуляции.

До этого непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) призвала Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.