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В США уличили Байдена в спонсировании террористического государства

Кандидат в президенты США Кристи: Байден сделал американцев мишенью для Ирана

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Julia Nikhinson/Reuters

Президент США Джо Байден не должен был идти на сделку с Ираном по обмену заключенными, считает кандидат в главы государства, республиканец Крис Кристи, передает The Hill. По его словам, он лишь отдал $6 млрд «террористическому государству».

«Я бы не заключил эту сделку. Как бы мне ни хотелось, чтобы эти американцы были дома, вы не можете дать $6 млрд террористическому государству <…> Американцы теперь являются большей мишенью для Ирана, чем раньше. В этот раз было пять человек, возможно, в следующий раз они возьмут 10, и тогда они будут ждать $12 млрд — это никогда не кончится», — пояснил Кристи.

Он добавил, что Тегеран использует полученные средства для поддержки «террора». Кристи подчеркнул, что не стоит верить в трату вырученных денег на гуманитарные цели.

В августе США и Иран провели обмен заключенными при посредничестве Катара по формуле пять на пять. В рамках сделки Тегеран получил доступ к $6 млрд из своих активов, замороженных из-за санкций Вашингтона. Как отмечали в Госдепе, этот шаг не означает ослабление ограничительных мер против Ирана.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится Зеленский, чем Байден и Трамп.

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