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В Баку сообщили, что готовы встретиться с армянским населением Карабаха

В Азербайджане заявили о готовности к встрече с армянским населением Карабаха

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Depositphotos

В Баку готовы встретиться с представителями армянского населения Нагорного Карабаха в азербайджанском городе Евлах. Об этом сообщает администрация азербайджанского президента, передает ТАСС.

«В связи с призывом незаконного режима, созданного и все еще поддерживаемого Арменией на территории Азербайджана, к «началу переговоров» администрация президента Азербайджанской Республики <…> заявляет о готовности к встрече в Евлахе с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны», — сказано в сообщении.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Как утверждают в Баку, целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В свою очередь в армянском оборонном ведомстве отвергли заявления азербайджанской стороны о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются войска Армении.

Позже в этот же день непризнанная Нагорно-Карабахская республика призвала Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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