Заявление замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика о том, что Россия виновна в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза, является «абсолютно глупым», сказал в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

По его мнению, главной причиной появления кризиса стала сама политика ЕС. Он пояснил, что изначально это была политика мультикультурализма.

«То, что сейчас мигранты пытаются штурмовать берега Италии, например, это следствие того, что Европа сама наступает на те же грабли, которые она сама для себя и расставила», — сказал Данюк.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова до этого вернула Аркадиушу Мулярчику обвинения в миграционном кризисе. Дипломат высказала мнение, что именно Польша помогает людям пройти сотни, если не тысячи километров с территории Украины в Средиземное море, страна заинтересована в этом. Захарова обвинила Польшу в том, что она «неоднократно участвовала в смене режимов на Украине».

Ранее в США раскрыли роль Италии в урегулировании конфликта на Украине.