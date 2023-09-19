Политолог: Вашингтон припугнул Зеленского статьей об ударе ВСУ по Константиновке

Публикацией The New York Times (NYT) об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Константиновке Вашингтон пытается припугнуть Киев, в надежде, что он станет более сговорчивым. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил политолог Владимир Скачко. Он предположил, что если украинский лидер Владимир Зеленский проигнорирует намеки, то его могут попросту «слить».

«Владимир Зеленский приезжает в США в состоянии эйфории. Но статья The New York Times, вышедшая в день его визита, призвана немного «попустить» забывшегося наглеца. Американцы не хотят, чтобы его заносило от ощущения собственной важности. Это своего рода намек: нам известен каждый твой шаг, каждое твое движение», — сказал Скачко.

Он добавил, что американские СМИ могут выпускать об Украине одну негативную публикацию за другой, поскольку ВСУ далеко не «белые и пушистые». Если материалы начнут выходить регулярно — это верный признак того, что Зеленского убирают с политического поля, резюмировал эксперт.

NYT провела расследование об ударе ракеты по рынку в Константиновке. Украинская сторона обвиняла в случившемся Россию, однако журналисты выяснили, что ракета принадлежала ВСУ. Вероятнее всего, удар был нанесен из-за ошибки украинской системы ПВО. Почему произошел взрыв и кто может быть к этому причастен — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о всеобщем недовольстве в команде Зеленского.