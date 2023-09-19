В США назвали Байдена ужасным президентом

Президент США Джо Байден проделал ужасную работу по всем направлениям на своем посту, считает ведущий Fox News Шон Хэннити. Так в эфире телеканала он отреагировал на новый опрос CBS, согласно которому, 72% участников опроса не уверены, что состояние здоровья и возраст позволяют главе Белого дома оставаться на этой должности.

«Байден был ужасным президентом по всем показателям <…> Все основные проблемы, стоящие перед этой страной, значительно усугубились из-за политики Байдена. Байден не может получить поддержку даже от Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности», — отметил Хэннити.

Он добавил, что если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то победу одержал бы экс-президент США Дональд Трамп. Хэннити подчеркнул, что по опросам политик-республиканец обходит не только Байдена, но и текущего вице-президента Камалу Харрис.

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится Зеленский, чем Байден и Трамп.