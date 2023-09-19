В Германии заявили о возросшем риске войны Европы и РФ

Четверо немецких интеллектуалов, включая сына бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта Питера Брандта, выступили с новой мирной инициативой по Украине и заявили о возрастающем риске эскалации украинского конфликта до войны Европы с Россией. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Кроме Брандта к иниативе присоединились профессор политологии Свободного университета Берлина Хаджо Функе, генерал Люфтваффе в отставке Харальд Куят и экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) Хорст Тельчик.

«Чем дольше будет продолжаться война, тем больше будут увеличиваться потери и разрушения на Украине, и тем труднее будет достичь справедливого и прочного мира путем переговоров, который также обеспечит безопасность для государств, поддерживающих Украину. Уже существует потенциал дальнейшей эскалации в результате предсказуемых наступлений российских войск», — говорится в заявлении интеллектуалов.

По их мнению, ни Россия, ни Украина не могут выиграть в текущем конфликте, что может побудить Запад вмешаться.

«Следует ожидать, что Украина потребует, чтобы западные солдаты следовали за западным оружием, поскольку даже поставки западного оружия не смогут компенсировать огромные потери украинских военных», — отметили сторонники мирных переговоров.

Они подчеркнули, что Украина имеет право на самооборону, однако это не отменяет обязательства Киева и его сторонников всеми средствами стремиться к мирному урегулированию конфликта и способствовать снижению масштаба разрушений, а также выразили уверенность в возможности успешных переговоров о мире с РФ.

«Растущая европеизация конфликта грозит скатиться в крупную войну между Россией и НАТО, чего ни одна из сторон не хочет и, учитывая острую угрозу ядерной катастрофы в таком случае, не может желать. Поэтому необходимо срочно остановить эскалацию, прежде чем она приобретет собственный импульс, ускользающий из-под политического контроля», — призвали интеллектуалы.

До этого Питер Брандт уже выступал с планом мирного урегулирования на Украине.

Ранее глава Чечни Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.