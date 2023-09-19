В Совфеде рассказали, чего хочет добиться Россия в ходе сессии Генассамблеи ООН

Россия хочет донести до участников 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября, свои взгляды на меняющийся мир. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал член российской делегации, председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Наша главная цель — донести до участников сессии взгляды России на меняющийся мир, на наши приоритеты в строительстве более понятного и безопасного международного сообщества. Оно должно быть без диктата и однополярности в принятии важнейших решений», — сказал он.

Карасин напомнил, что Россия является страной-учредителем ООН. По его словам, российская сторона в ходе сессии намерена «противопоставить логике санкций и диктата здравый смысл».

Сенатор также отметил, что предстоящий форум стал самым главным международным форумом, который создали 78 лет назад для обмена мнениями «о наиболее важных проблемах».

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что двусторонние контакты между Россией и США на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не запланированы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН.