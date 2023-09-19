В Китае заявили об усилении стратегической координации Москвы и Пекина

Китай и Россия продолжат укреплять стратегическую координацию, несмотря на стигматизацию со стороны США. Об этом говорится в статье китайской газеты Global Times.

«Мы неуклонно развиваем связи с любой дружественной Китаю страной, особенно китайско-российские отношения, и нас не сдержит внешняя злонамеренная риторика», — сказано в материале издания.

В статье отмечается, что партнерские отношения Москвы и Пекина «обладают сильной внутренней движущей силой», в то время как «сложные изменения в международной ситуации и структуре служат внешней средой для укрепления стратегической координации и практического сотрудничества между Китаем и Россией».

До этого глава дипломатического ведомства КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Пекин готов и дальше сотрудничать с Москвой в рамках формирования многополярного мира. Как сказал китайский министр, оба государства стараются проводить независимую внешнюю политику. При этом взаимодействие Москвы и Пекина не направлено против третьих стран, подчеркнул он.

Главы МИД России и Китая также заявили о бесперспективности попыток урегулирования кризиса на Украине без учета интересов РФ.

Ранее в КНР рассказали о важной роли РФ в построении новой модели мира.