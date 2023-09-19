В России оценили возможность проведения США реформы Совбеза ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США не смогут провести реформы Совета Безопасности ООН без согласия его членов и абсолютного большинства всех стран, входящих во всемирную организацию. Его слова передает ТАСС.

«Это попытки выдать желаемое за действительное. Американцы прекрасно понимают, признают в серьезных интервью, что никаких рычагов провести реформу Совета Безопасности без согласия на то членов Совбеза, в первую очередь постоянных членов, и в принципе абсолютного большинства членов ООН у них нет», — сказал Полянский .

По словам дипломата, механизм межправительственных переговоров по реформированию Совета Безопасности, которые ведутся уже почти лет 20 лет, подразумевает какое-то решение, близкое к консенсусу, в отношении параметров реформы Совета Безопасности. Полянский отметил, что это потребует изменений в Уставе ООН.

«Такое решение должны ратифицировать все страны. Если какие-то страны будут обойдены в этом процессе, то это приведет к расколу организации», — сказал дипломат.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Совет Безопасности ООН нуждается в трансформации для максимальной эффективности при согласии с этим всех участников.

18 сентября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщал, что на следующей неделе президент США Джо Байден поднимет вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН. Кирби подчеркнул, что Совбез ООН, с точки зрения Белого дома, должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим». По данным Daily Telegraph, Байден настаивает на «пяти или шести» новых постоянных членах СБ ООН, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию.

Ранее в России оценили перспективы реформирования Совбеза ООН.