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Главы МИД Евросоюза могут провести встречу в Киеве

ANSA: следующий Совет ЕС по иностранным делам пройдет в Киеве

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Global Look Press

Следующий Совет ЕС по иностранным делам, скорее всего, состоится в Киеве. 27 европейских министров встретятся в столице Украины «в начале октября». Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на три источника.

По данным собеседников издания, задумка состоит в том, чтобы продемонстрировать поддержку Европейского союза (ЕС) в критической для Украины ситуации, связанной с неудачным контрнаступлением ВСУ.

На встрече обсудят увеличение военной помощи Киеву, дальнейшие санкции в адрес РФ, а также меры, в случае несоблюдения рестрикций, следует из текста.

До этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз стремится к восстановлению мира на Украине, но только при условии его устойчивости и справедливости.

Также глава ЕК анонсировала предоставление Киеву нового пакета помощи на сумму €50 млрд. По словам политика, данные средства рассчитаны на четыре года и должны быть потрачены на проведение реформ в стране.

Ранее в ЕК допустили вступление Украины в Евросоюз без переговоров с Россией.

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