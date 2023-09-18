В ЕК допустили вступление Украины в Евросоюз без переговоров с Россией

Даже если Украина согласится начать переговоры с Россией, для вступления в Европейский союз ей придется изменить свою инфраструктуру, свои правила, пройти через определенные этапы. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио Sud Radio.

Чтобы начались российско-украинские переговоры, ЕС должен дать Украине возможности, благодаря которым она будет принимать решение в подходящий момент, в соответствии с соотношением сил, отметил Бретон.

Еврокомиссар напомнил, что страны Европейского союза в 2023 году договорились об обучении украинских военнослужащих и впервые согласились открыть все заводы по производству вооружений, чтобы в следующем году обеспечить Украине поставку 1 млн боеприпасов, в том числе ракет.

Бретон добавил, что перед ЕС стоит задача обеспечить паритет в вооружениях между Россией и Украиной.

В начале сентября в Киеве заявили о готовности вступить в Евросоюз в ближайшие два года. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, ход украинского конфликта определит политические сроки по предоставлению Киеву членства в ЕС.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.