Россиянам объяснили, почему Европа не может ограничивать украинское зерно

Страны Восточной Европы, которые ввели ограничение на ввоз украинского зерна, не могут предпринимать такие шаги без разрешения Еврокомиссии, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. На такой шаг властей страны вынудила пойти сложная ситуация с местными фермерами и угроза бунтов, пояснил он в интервью НСН.

Запрет на ввоз зерна изначально ввели пять стран с разрешения Еврокомиссии – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. На прошлой неделе власти Польши, Словакии и Венгрии заявили о продлении эмбарго в одностороннем порядке без одобрения ЕК.

«По правилам ВТО, получается, они не могут вводить односторонние ограничения без решения Еврокомиссии, так как это Евросоюз, – пояснил Злочевский. – Проблема в том, что украинская продукция завозится на территорию Евросоюза без обременений – ни пошлин, ни квот, ничего вообще. Поэтому у других стран и возникает ущерб».

У властей и жителей пострадавших стран не оставалось вариантов, так как других инструментов урегулирования ситуации нет, добавил эксперт. При этом в странах, где стало наблюдаться затаривание дешевой украинской продукцией, возникли угрозы бунтов со стороны работников отрасли.

«Власти этих стран поэтому и требуют урегулировать вопрос, – пояснил он. – Если возвращать все обременения на украинские товары, они будут касаться и транзита. Сейчас эта продукция просто застревает в странах ЕС, так как она очень дешевая без этих обременений».

Напомним, киевские власти заявили о намерении подать иск в ВТО после решения Польши, Венгрии и Словакии продлить запрет на ввоз украинского зерна.

Эксперты ранее назвали неизбежным конфликт Украины и стран Восточной Европы из-за однотипных экономик и схожей структуры ВВП.