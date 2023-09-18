Вассерман объяснил, почему нельзя голосовать за мультипликационных героев

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в эфире «Радио 1» прокомментировал планирующиеся у младшеклассников выборы президента сказочной страны. По мнению парламентария данная инициатива объясняет существование возрастного ценза в избирательном процессе.

«Дело даже не в том, что персонажи мультяшные, а в том, что их предложения откровенно популистские. <...> К сожалению, я слишком хорошо помню, к чему привело массовое непонимание сложностей политических процессов в горбачевские и ельцинские времена», — сказал Вассерман.

Он также отметил, всерьез выбирать между мультипликационными героями невозможно. При этом, по его словам, необходимо учить детей тщательно анализировать каждую кандидатуру перед голосованием, чтобы не стать предметом манипуляции в будущем.

Российским школьникам на одном из уроков «Разговоры о важном», приуроченному к юбилею ЦИКа, предложат выбрать президента из сказочных персонажей. Занятие пройдет среди учащихся первых и вторых классов 25 сентября. Кандидатами на выборах выступят Золушка, Карабас-Барабас, Баба-яга, Винни-Пух и Лиса Алиса.

Ранее Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы.