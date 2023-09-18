Комитет Рады поддержал предложение о возобновлении электронного декларирования

Комитет по антикоррупционной политике Рады поддержал предложения, изложенные в вето украинского президента Владимира Зеленского, к закону о возобновлении электронного декларирования, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Отмечается, что решение поддержали все члены Комитета Рады.

Ранее сообщалось, что правительство Украины 15 сентября утвердило бюджет на 2024 год, в нем будут рекордные статьи по части расходов. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

Железняк добавил, что документ сегодня внесут в парламент.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что приоритетами украинского бюджета на 2024 год станут расходы на оборону, на нее планируется потратить не менее $43,3 млрд. В следующем году значительная часть бюджета страны будет направлена на производство и покупку оружия, в частности беспилотников, подчеркнул он.

Также глава Минфина Украины Сергей Марченко заявлял, что страна самостоятельно может покрыть только военные расходы, а остальное финансируется ее партнерами.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.