В России оценили перспективы реформирования Совбеза ООН

США настаивают, чтобы к Совету Безопасности Организации объединенных наций (ООН) присоединились прозападные государства, в то время как Россия желает видеть в нем представителей мирового большинства. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя планы американского лидера Джо Байдена обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее международной организации.

«Имеются и другие сложности. Например, критерии присоединения страны к СБ ООН до сих пор четко не определены. Что должно стать решающим фактором при выборе кандидата: экономическая мощь, политическое влияние или военная сила? К тому же в регионах, ради представительства которых и планируется реформация, много равных и достойных претендентов», — рассуждает Лукьянов.

Он добавил, что для интеграции нового члена в Совбез ООН все действующие участники должны прийти к единому мнению. Однако, в текущей ситуации это маловероятно, заключил политолог.

18 сентября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью британской газете Daily Telegraph заявил, что на следующей неделе президент США Джо Байден поднимет вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН. Кирби подчеркнул, что Совбез, с точки зрения Белого дома, должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим». По данным издания, американский лидер настаивает на «пяти или шести» новых постоянных членах СБ ООН, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию.

Ранее в Кремле выступили за реформы в Совбезе ООН при согласии его участников.