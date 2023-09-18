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Бербок назвала экономические связи с Китаем угрозой для ЕС

Бербок заявила, что тесные экономические связи с КНР представляют угрозу для ЕС

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Benjamin Westhoff/Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что тесные экономические связи с Китаем представляют угрозу для ЕС, передает Bloomberg.

По ее словам, сокращение зависимости Германии было необходимо не только в отношении России, но и Китая. Бербок отметила, что подобная политика в отношении КНР помогла бы Европе укрепить собственный суверенитет в различных отраслях экономики.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине «абсурдом и провокацией».

Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является «диктатором», для которого успешное проведение СВО на Украине стало бы «сигналом».

Она отметила, что ситуация, при которой конфликт закончился бы победой России, стала бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си».

До этого Бербок заявила, что Китай представляет вызов «основам того, как мы вместе живем в этом мире», а также сложившемуся международному порядку, и Германия будет работать с такими странами, как Австралия, для деэскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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