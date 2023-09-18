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Путин анонсировал период реноваций в Москве

Путин заявил, что ближайшие пять лет станут периодом активных реноваций в Москве

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Президент России Владимир Путин заявил, что ближайшие пять лет станут периодом активных реноваций в Москве. Об этом он сообщил на церемонии инаугурации Сергея Собянина на новый срок полномочий мэра Москвы, передает ТАСС.

По его словам, этот период принесет более высокое качество жизни людей, а также комфортные и современные дома, улицы, скверы.

Президент также назвал особой ролью Москвы то, что она задает практики и стандарты, которые всегда интересны и полезны для всех территорий России.

Ранее Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы.

11 сентября глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что Собянин победил на выборах во всех районах Москвы. Согласно данным ЦИК, действующий мэр победил с 76,39% голосов.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.

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