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В Кремле выступили за реформы в Совбезе ООН при согласии его участников

Песков: Совбез ООН нуждается в трансформации с согласия всех его участников

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Mike Segar/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Совет Безопасности ООН нуждается в трансформации для максимальной эффективности при согласии с этим всех участников.

«Совет безопасности ООН действительно нуждается в трансформации — с тем, чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа», — сказал представитель Кремля.

По его словам, для этого нужен консенсус всех участников и «большая инклюзивность» с точки зрения участия тех государств, которые все в большей мере влияют на безопасность в мире и заявляют о себе.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с докладом ООН об ухудшении ситуации с правами человека в России после начала боевых действий на Украине.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что на следующей неделе президент США Джо Байден поднимет вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН. Кирби подчеркнул, что Совбез ООН, с точки зрения Белого дома, должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим». По данным издания, Байден настаивает на «пяти или шести» новых постоянных членах СБ ООН, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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