Главы МИД БРИКС встретятся на полях 78-й сессии ГА ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС на Генассамблее ООН, сообщает МИД РФ.

Отмечается, что 20 сентября министр примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС «на полях» 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что БРИКС становится «площадкой глобальной многополярности, нацеленной на решение проблем».

В свою очередь, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на сессии предложил создать современные и надежные системы расчетов между странами Евразийского экономического союза и БРИКС.

Он отметил, что взаимная торговля стран БРИКС и ЕАЭС растет. Так, по итогам первого полугодия 2023 года товарооборот составил $150 млрд. При этом экспорт стран ЕАЭС в страны БРИКС вырос более чем на 15% к соответствующему периоду прошлого года.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.