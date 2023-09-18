Постпредство при ООН ответило на обвинения США в адрес КНДР в поставках оружия РФ

Эксперты санкционного комитета Совета Безопасности ООН не подтверждают заявления, что Северная Корея передала свое оружие России. Об этом заявил РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

На эту тему распространяется множество спекуляций, в том числе на площадке ООН, сказал Небензя, отвечая на вопрос, какова реакция российской стороны на обвинения США в адрес КНДР в поставках оружия России, а также на угрозу введения санкций.

По его словам, данные обвинения «не подтверждают даже в группе санкционных экспертов профильного комитета Совета безопасности, в которую… входят представители западных стран, включая США и Великобританию».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет развивать равноправное справедливое взаимодействие с Северной Кореей, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совбеза ООН.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».