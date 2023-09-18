Суд ООН начинает слушания по иску Киева против России

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге 18 сентября начинает слушания по иску Украины от февраля 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с проведением российской специальной военной операции на территории республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебные слушания по соответствующему иску пройдут с 18 по 27 сентября. Этот блок заседаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Москвой.

18 сентября выступят представители России, на следующий день — Украины. 20 сентября слово будет предоставлено странам, которым суд разрешил участвовать в иске — ФРГ, Австралии, Австрии, Словакии, Чехии, Бельгии, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Люксембургу, Швеции, Болгарии, Канаде и Нидерландам.

Украина 26 февраля 2022 года после начала специальной военной операции России подала в Международный суд ООН иск против России. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал Российскую Федерацию немедленно приостановить СВО на территории республики.

Российская сторона 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда ООН в Гааге и приемлемости иска.

В июне представитель России на слушаниях в Международном суде Организации Объединенных Наций Александр Шульгин заявлял, что РФ добивается всех отклонений требований Украины по иску о нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.