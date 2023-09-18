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Республика Сербская планирует референдум о независимости от Боснии и Герцеговины

Посол: Республика Сербская может провести референдум о независимости в 2024 году

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Shutterstock

Республика Сербская (РС) планирует организовать референдум с целью получить независимость от Боснии и Герцеговины (БиГ) в 2024 году, если Запад не перестанет давить на сербов этой страны. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя РС в России Душко Перовича.

Он подчеркнул, что Республика Сербская будет бороться легальным ненасильственным путем, защищать свои права, гарантированные Дейтонским соглашением и конституцией. При этом дипломат назвал референдум вынужденной мерой.

По словам Перовича, РС выступает против попыток Сараева добиться централизации страны. Посол утверждает, что власти Боснии и Герцеговины лишают РС всего имущества, заводов, лесов, сельского хозяйства, всей промышленности и планируют все перерегистрировать на БиГ, хотя по конституции у нее нет имущества, дальше они хотят объединить полицию, МЧС и другие органы.

«Все это делается для того, чтобы сербы лишились возможности влиять на политические процессы внутри страны. И если они этого добьются, то РС, например, просто не может блокировать вступление страны в НАТО», — заявил Перович.

Босния и Герцеговина состоит из двух энтитетов — Федерации Боснии и Герцеговины (хорвато-мусульманский) и Республики Сербской. Между ними расположен округ Брчко, который находится под международным управлением. В системе государственного управления представлены три основных народа: босняки (исламские славяне), хорваты (католики) и сербы (православные). Каждый энтитет имеет собственную конституцию и органы власти — законодательные, исполнительные и судебные.

15 сентября сообщалось, что президент Республики Сербской Милорад Додик посетит Россию.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

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