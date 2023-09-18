В конгрессе США заявили, что Байден может врать о чем угодно

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила в интервью телеканалу Fox News, что президент страны Джо Байден может врать о чем угодно, если позволяет себе говорить неправду о посещении разрушенных в результате терактов зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на следующий день после трагедии 11 сентября 2001 года.

«Только на прошлой неделе он лгал об 11 сентября, и если он врет об этом, то врет и о чем угодно», — сказала она.

По словам Грин, американский лидер также принимает «опасные политические решения», правду о которых скрывает.

Ранее Байден во время выступления, посвященного годовщине террористических актов 11 сентября 2001 года, пошутил о своем спортивном прошлом.

До этого ведущий Fox News Шон Хэннити заявил, что Байден, вероятно, считает себя неприкасаемым и не может поверить в то, что его спрашивают о крупном скандале вокруг его сына Хантера.

Ранее в США назвали Байдена «диктатором-подражателем».