Стало известно о новом военном перевороте в африканской стране

В Республике Конго произошел военный переворот. Об этом сообщило издание Yoruba Times в социальной сети X (бывший Twitter).

»(Происходит) военный переворот в Республике Конго в настоящий момент», — говорится в сообщении.

Президент страны Дени Сассу-Нгессо в настоящий момент находится в Нью-Йорке. Он прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й Генеральной ассамблее ООН.

Отмечается, что военные берут под контроль ключевые объекты столицы.

Как пишет угандийское издание ChimpReports со ссылкой на социальные сети, за переворотом стоит генерал Серж Обоа, глава президентской гвардии.

Уточняется, что в 2021 году Сассу-Нгессо был переизбран на пятилетний срок. Он возглавлял страну с 1979 по 1992 годы, а затем с 1997 года.

При этом ранее министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала опроверг слухи о государственном перевороте и заявил, что в стране все спокойно. По его словам, появилась «невероятная» информация о серьезных событиях, которые происходят в столице Конго Браззавиле. Он подчеркнул, что в столице все спокойно.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.