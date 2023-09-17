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Ким Чен Ыну во Владивостоке подарили бронежилет и набор беспилотников

Губернатор Приморья Кожемяко подарил Ким Чен Ыну бронежилет и беспилотники

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KCNA/Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время поездки во Владивосток получил в подарок от губернатора Приморского края Олега Кожемяко бронежилет и набор беспилотников местного производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

«Губернатор подарил Ким Чен Ыну комплект бронезащиты для штурмовых действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это облегченный бронежилет с полноценной защитой. Уточняется, что он разработан и производится в Приморском крае.

Кроме того, Ким Чен Ыну подарили пять беспилотников-камикадзе, разведывательный дрон самолетного типа «Герань-25» и комплект спецодежды, малозаметной для тепловизоров.

Ранее стало известно, что обед главы КНДР Ким Чен Ына и министра обороны России Сергея Шойгу в честь посещения Тихоокеанского флота проходил накануне в армейской палатке, где демонстрировались кадры работы российского военно-морского флота и воздушно-космических сил. До этого сообщалось, что бронепоезд Ким Чен Ына отбыл в Северную Корею со станции Артем в Приморском крае.

Ранее Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту.

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